Resident Evil 4-remaken kommer også til PlayStation 4

Da Capcom endelig bekreftet og viste frem remaken av Resident Evil 4 i mars sa de bare at spillet ville slippes på PC, PlayStation 5 og Xbox Series, men det viser seg at dere som ikke har fått fingrene i en ny konsoll eller kraftig PC likevel kan bli med på moroa.

Det japanske selskapet benyttet anledning i kveldens Tokyo Game Show-presentasjon til å avsløre at Resident Evil 4 også vil slippes på PS4. De nevnte ikke noe om Xbox One, så det er ikke umulig at dette er et nytt tilfelle på det gode forholdet mellom Capcom og Sony.