Resident Evil 4-remaken skal allerede være på vei

Den siste tiden har stadig flere nettsider tydeligvis fått gode og pålitelige kontakter som avslører spennende informasjon til dem, og en av disse har vært Video Game Chronicles med nyhetene om Super Mario-remastere, et nytt Silent Hill-spill og mer. Dette gjør dagens rapport ekstra spennende for mange.

Kilder VGC har snakket med hevder nemlig at den åpenbare Resident Evil 4-remaken allerede er under utvikling og har vært det en stund. Interessant nok skal Shinji Mikami, skaperen av Resident Evil-serien, ha blitt tilbudt å lede prosjektet, men han skal forståelig nok ha takket nei siden han fortsatt leder Tango Gameworks. I stedet er det M-Two, som vi allerede visste jobbet med en remake, som har fått jobben, så det kan virke som om vi kan se langt etter en oppussing av Dino Crisis eller Resident Evil: Code Veronica X fra dem selv om Resident Evil 4-remaken visstnok ikke skal lanseres før en gang i 2022 om alt går som planlagt.

Hvilke endringer må gjøres for at du skal kjøpe Resident Evil 4 for tusende gang, og tror du spillet vil være like imponerende når dette blir første remaken som allerede lot deg kontrollere kameraet og siktet?