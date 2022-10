Resident Evil 4-remaken vil ha færre Quick Time Events

HQ

Resident Evil 4 anses av mange for å være en absolutt klassiker, men det betyr ikke at det ikke har vært ankepunkter. Et av de mest sentrale er originalspillets bruk av såkalte Quick Time Events, hvor spillerens kontroll reduseres til timede knappetrykk, og i dette spillets tilfelle ofte midt i filmsekvenser der man ikke forventer det i det hele tatt.

Men den kommende remaken vil redusere antallet av disse kraftig for å gi spilleren mer kontroll. I et intervju med IGN sier produsent Yoshiaki Hirabayashi følgende:

"I'd say there are 'barely any' QTEs. Different people have different definitions of what a QTE is, so while I can't tell you that there aren't any at all, I can say that there aren't prompts to press buttons mid-cutscene.

However, there are times when you need to press a button based on a situation. The whole team has been working to properly fit what some would call QTEs into the actual game."

Irriterte du deg over disse i originalen?