Resident Evil 4s Separate Ways DLC kommer neste uke

Som en del av kveldens State of Play -sending kom Capcom nettopp med to kunngjøringer knyttet til Resident Evil 4. Den største av de to dreier seg om Ada Wongs Separate Ways DLC, som nå har fått en fast utgivelsesdato, og som kommer tidligere enn forventet. DLC-en kommer nemlig 21. september, og vi har nå fått en trailer som viser akkurat det.

I tillegg ga Capcom oss et nytt glimt av Resident Evil 4 på PS VR2, og bekreftet til og med at spillet vil debutere en gang i vinter. Vanligvis betyr dette at vi må vente til starten av 2024.

Du kan uansett se den nye traileren for VR-utgaven og Separate Ways nedenfor.