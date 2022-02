Resident Evil 4-skaperen håper historien blir bedre i remaken

De siste årene har Shinji Mikami fokusert på Tango Gameworks-studioet sitt og The Evil Within-spillene, men for de av oss som har spilt en stund er han mest kjent som skaperen av Resident Evil. Derfor benyttet VG247 anledningen til å spørre om hans tanker rundt den ryktede remaken av Resident Evil 4 i et intervju om Ghostwire Tokyo. Mikami-san ga da et interessant svar:

"Fansen ønsker det mest sannsynlig, så det er jo bare. Det ville vært flott om Capcom gjorde en god jobb og lager en bedre historie for å levere et bra produkt."

Kanskje litt rart å si slikt om historien han skrev selv, men en av grunnene er at han samtidig avslører at originalen ble skrevet på bare tre uker. Dette skyldes jo blant annet at utviklingen ble uvanlig kort siden planen først var at en tidlig utgave av Devil May Cry ville bli RE4. Jeg tviler uansett på at Capcom tør å endre særlig på den absurde historien siden dette nok ville ført til sterke reaksjoner blant fansen. Hva tror du? Hva burde eventuelt endres?