Resident Evil 4-spillere har endelig funnet ut hvordan de kan unngå motorsagangrepet

Det er noen få sikkerheter i livet. Død, skatter, og hvis du blir angrepet av motorsagsvingende galning i Resident Evil 4, kommer du til å dø. Det var i hvert fall det vi en gang trodde.

Nå ser det ut til at det er en måte å unngå insta-kill-angrepet til Dr. Salvador i Resident Evil 4. Som vist i videoen nedenfor, kan motorsagangrepet unngås hvis du har en full HP-stang når du blir truffet.

Dette er ikke en garantert overlevelsesmetode, men andre Resident Evil-veteraner har sagt at motorsagangrepet under utvikling ikke var et drap med ett skudd hvis du hadde full HP.

Så selv om det ikke er noen måte å garantere overlevelse på, betyr dette fortsatt at det er en sjanse for at du ikke dør når du støter på Dr. Salvador. Forhåpentligvis finner denne metoden veien til nyinnspillingen, da vi ikke kan forestille oss å måtte håndtere det irriterende, øyeblikkelige drapet igjen.