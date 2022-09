Resident Evil 9 skal prøve noe nytt

Resident Evil 7: Biohazard ble altså en skikkelig gjenopplivning for serien og en stor suksess for Capcom, så det er ikke rart at Resident Evil Village hadde samme hovedfigur og gjorde mye likt. Det neste spillet i hovedserien kommer derimot ikke til å gjøre det.

I et intervju med IGN bekrefter lederen Kento Kinoshita at Resident Evil Village sin kommende Shadows of Rose-utvidelse vil avslutte Winters-familiens saga, så han får det til å høres ut som om Resident Evil 9, Resident Evil SIX eller hva de nå vil kalle det neste hovedspillet kommer til å introdusere nye hovedfigurer eller bringe tilbake noen vi ikke har sett på en stund. Med tanke på at utvidelsen foregår i tredjeperson skal det også bli interessant å se om de fortsetter med førsteperson som forventet eller går tilbake til å la oss se hvem vi spiller som.

Hva håper du Capcom gjør i et nytt Resident Evil?