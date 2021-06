Resident Evil gjør overraskende skuespiller-valg på Netflix

Netflix har visst virkelig troen på Resident Evil, for Resident Evil: Infinite Darkness er ikke den eneste serien de har på lur. En live action-tolkning er også på vei, og det kan virke som om enkelte rykter bare var tøv.

I fjor hevdet WeGotThisCovered at Milla Jovovich skulle vende tilbake som Alice, men hun er ingen steder å se i dagens offentliggjøringen av seriens skuespillere. Derimot får vi for eksempel vite at Lance Reddick (fra blant annet "Fringe", "The Wire" og "John Wick") skal spille Albert Wesker, noe som kan bli ganske interessant med tanke på hvordan Wesker er i spillene. I tillegg vil Ella Balinska (fra "Charlie's Angels"), Tamara Smart (fra "The Worst Witch"), Siena Agudong (fra "No Good Nick " og "F9"), Adeline Rudolph (fra "Chilling Adventures of Sabrina") og Paola Núñez (fra "Bad Boys for Life") spille foreløpig ukjente roller.