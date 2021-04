Resident Evil: Infinite Darkness-trailer avslører premiere i juli

Du ser på Annonser

Capcom og Netflix har gitt oss nok teasetrailere til at vi allerede visste at Resident Evil: Infinite Darkness vil bringe Claire og Leon til det hvite hus, men den første skikkelige traileren oppklarer enda litt mer.

For det første viser det seg at Resident Evil: Infinite Darkness finner sted to år etter Resident Evil 4. Herr Kennedy stikker innom den velkjente bygningen en tur siden noen har fått tilgang til hemmelige filer. Tilfeldigvis går lysene samtidig, og en gruppe zombier skaper litt kaos. Dagen etter kommer Claire for å be om hjelp etter å ha sett et barn tegne et zombieutbrudd ingen har hørt om. Det skal visst vise seg at disse to hendelsene har mer til felles en i alle fall Leon tror. Akkurat hvordan skal vi få vite når filmen kommer til Netflix en gang i juli.