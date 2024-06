Resident Evil kan være på vei tilbake til PC

HQ

Det originale Resident Evil fra 1996 kan snart komme tilbake til PC. Selv om spillet opprinnelig ble lansert på PC for lenge siden, er det for øyeblikket ikke tilgjengelig på Steam eller noen annen større digital markedsplass.

Heldigvis har Gematsu oppdaget at dette snart kan endre seg, ettersom en aldersgrense for det originale Resident Evil på PC har dukket opp. Beskrivelsen hevder ikke at spillet har blitt remastret eller omgjort, så de som leter etter den klassiske opplevelsen har flaks.

Capcom har de siste årene stort sett fokusert på å gjenskape de klassiske Resident Evil -spillene, men vi kan få se klassiske perler komme tilbake uten noen ny polering hvis denne vurderingen viser seg å holde mål.