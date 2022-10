Resident Evil Re:Verse kvitter seg med kritisert grafikk

HQ

En av flere grunner til at jeg ikke var alene om å gi blanke søren da Capcom fortalte at Resident Evil Village i utgangspunktet skulle lanseres sammen med en multiplayermodus var at sistnevnte hadde en tegneserieaktig visuell stil. Siden den gang har Resident Evil Re:Verse blitt utsatt et par ganger, og det skyldes ikke bare gameplayet.

Noe av det som fremheves mest i den nye traileren vi har fått for Resident Evil Re:Verse er tross alt at spillet nå ligner langt mer på Resident Evil Village med en relativt realistisk stil. Om dette gjør at det frister litt mer er det greit å nevne at alle som eier sistnevnte kan prøve multiplayerspillet fra klokken 16 den 23. oktober til klokken 20 den 25. oktober.