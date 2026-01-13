Resident Evil showcase annonsert for torsdag

HQ

2026 er så ferskt at vi ikke har sett noen kandidater til årets spill lanseres ennå, men vi trenger ikke vente lenge på det mange forventer vil være en reell utfordrer. Resident Evil Requiem er satt til å lanseres 27. februar, og Capcom har vist mange spennende trailere og gameplay fra spillet. Det siste betyr ikke at de gir seg med det første. Tvert imot.

Capcom bekrefter at en ny Resident Evil-showcase vil starte klokken 23 den 15. januar. Vi blir bare fortalt at sendingen vil inneholde nye detaljer og spillopptak for Resident Evil Requiem, men den medfølgende teaser-traileren får det til å virke som om det meste av showet vil fokusere på hvordan Leons deler av spillet vil være mye mer actionfylte enn Grace sine.

Kan det være her Capcom avslører og slipper en demo for Resident Evil Requiem? Hva håper du å se og lære mer om på torsdag?