Resident Evil-skaperen starter nytt studio

I februar i fjor rapporterte vi at Shinji Mikami (skaperen av Resident Evil) hadde forlatt Tango Gameworks, studioet han grunnla for 14 år siden. Den gang fikk han sannsynligvis ikke lov til å starte en konkurrerende virksomhet med en gang, men nå, et år senere, har det nye studioet hans blitt avslørt.

Det ser ut til at han har startet en utvikler som heter Kamuy Inc, noe vi vet takket være Shadows of the Damned Hella Remastered-nettstedet. Mikami er involvert i prosjektet, og på profilen hans står det :

"Som regissør og produsent av blant annet Resident Evil- og The Evil Within-seriene har Mikami skapt en rekke suksesstitler. I 1996 kom "Resident Evil", der han selv var regissør. Han bidro sterkt til populariseringen av survival-horror-sjangeren, og har hatt stor innvirkning på videospillindustrien siden den gang.

I 2010 grunnla Mikami Tango K.K. (omdøpt til Tango Gameworks i oktober samme år etter å ha blitt en del av ZeniMax Media Inc.), hvor han regisserte og ga ut The Evil Within. Han var også utøvende produsent på Ghostwire: Tokyo og Hi-Fi Rush. Etter at han forlot Tango Gameworks, etablerte han KAMUY Inc."

Vi ser frem til å høre mer fra Kamuy Inc. og antar at deres første tittel blir en skrekktittel med tanke på Mikamis historie med Resident Evil og The Evil Within.