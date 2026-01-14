Resident Evil Village bekreftet for PlayStation Plus Extra

HQ

Det er seks uker til lanseringen av Resident Evil Requiem, så det er ingen overraskelse at Capcom og Sony går sammen om å øke hypen rundt spillet ved å gi enda flere spillere muligheten til å spille det forrige hovedspillet i serien "gratis".

Sony har bekreftet at lekkasjene var sanne, noe som betyr at Resident Evil Village er den store headlineren for spill som legges til PlayStation Plus-samlingen på tirsdag. Det kommer imidlertid ikke alene, da vi også får A Little to the Left, Art of Rally, A Quiet Place: The Road Ahead, Darkest Dungeon II, Expeditions: A MudRunner, Like a Dragon: Infinite Wealth og The Exit 8.

PS Plus Premium-abonnenter vil også få Ridge Racer på toppen av de nevnte spillene, så hva synes du om de første tilleggene i 2026?