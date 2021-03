Resident Evil Village byr på ray-tracing med AMD Radeon

Du ser på Annonser

AMD har annonsert et samarbeid med Capcom angående Resident Evil Village, der vi kan se fram mot ray-tracing til alle som bruker kraftige AMD-grafikkort (ikke noe bekreftet for Nvidia enda), og støtte for AMD FidelityFX.

I en kort video på Twitter får vi se et eksempel på dette når det kommer til refleksjoner og lyseffekter i realtid. Som du kanskje aner, tilføyer det veldig mye ekstra innlevelse til de allerede uhyggelige omgivelsene i spillet som slippes den 7. mai.

Utover PC slippes Resident Evil Village også til PlayStation 4 og 5, Xbox One og Xbox Series.