Resident Evil Village får tidsbegrenset demo på søndag

Som lovet hadde Capcom en ny Resident Evil-stream i kveld, og som forventet bydde den både på en ny trailer fra Resident Evil Village og mer informasjon om enda en demo.

Selve traileren gir noen flere hint om hva historien i Resident Evil Village går ut på, samtidig som den viser noen av de ulike omgivelsene vi skal få skyte en rekke ulike skapninger og løse gåter i.

Hva selve demoen angår blir det litt mer komplisert siden Capcom og Sony fortsatt har et meget tett forhold. For mens både PC-, PlayStation- og Xbox-spillere kan glede seg til å fordele seksti minutter mellom landsbyen og slottet slik som de vil fra og med klokken 02 den 2. mai til klokken 02 den 3. mai kan PlayStation 4- og PlayStation 5-eiere få en liten smakebit allerede klokken 19 førstkommende søndag. Da får vi bare tretti minutter på å utforske landsby-delen og se hvilke farer som lurer der før klokken 03 den 19. april. Deretter får vi tretti minutter med slott-delen av demoen fra klokken 19 den 25. april til klokken 03 den 26. april. Du kan forhåndsinstallere den første demoen nå for å være klar søndag kveld.

Hva de lovede overraskelsene angår bekrefter Capcom at The Mercenaries-modusen er tilbake med noen forbedringer i Village. Denne gangen kan du blant annet skaffe deg egenskaper og oppgraderinger som blir med videre gjennom nivåene.