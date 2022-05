Resident Evil Village har solgt over 6,1 millioner eksemplarer

HQ

Capcom er nok meget fornøyde i disse dager, for stort sett samtlige spill de lanserer blir store suksesser. Blant disse er selvsagt Resident Evil Village, som ble sluppet for et år siden og som har solgt den ene millionen eksemplarer etter den andre.

Nylig kunne Capcom legge frem sine finansresultater for forrige finansår, og her avslører de at spillet har passert 6,1 millioner solgte eksemplarer. Det betyr altså at det har solgt ytterligere 400 000 eksemplarer i løpet av forrige kvartal.

"During the fiscal year ended March 31, 2022, Capcom achieved a 32.6-million-unit record-high annual sales volume for its video games in its core Digital Contents business, driven by the release of new titles in major series, such as Resident Evil Village and Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin, as well as by the continued success of bolstering sales of catalog titles via promoting digital sale."

Det vites ennå ikke helt hvordan serien skal fortsette, men vi regner med at Resident Evil 4 Remake snart kunngjøres.