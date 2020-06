Resident Evil Village og Horizon: Forbidden West er de mest populære PS5-titlene på Google

Du ser på Annonser

Under den nylige PlayStation 5-begivenheten ble det avslørt et hav av nye spill, og det er enda for tidlig å spå hvilke av disse som vil klare seg best på markedet når de en gang kommer. Men innen da kan vi jo sjekke ut den generelle interessen fra forbrukerne, og det fremgår nå at Resident Evil Village og Horizon: Forbidden West er de to mest populære titlene for øyeblikket.

Daniel Ahmad har satt sammen en presentasjon av Google Trends-dataen som er blitt hentet siden PS5-begivenheten, og her fremgår det at blant eksklusivene som ble vist frem er det Horizon: Forbidden West flest har søkt på, mens det mest populære tredjepartsspillet er Resident Evil Village.

Horizon: Forbidden West tok 25% av søkene blant eksklusiver, men enda mer imponerende er det at Resident Evil Village har satt seg på hele 55% av søkene blant tredjepartsspill.