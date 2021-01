Resident Evil Village slippes i mai og får multiplayer

Du ser på Annonser

Capcom er vanligvis ikke særlig høylytte når de skal ha en stream, så med tanke på hvordan både de, Sony og Microsoft har promotert kveldens Resident Evil Village-fokuserte sending virket det helt klart som om den ville bli interessant. Det vil jeg si den ble også.

For som forventet fikk vi ikke bare de første skikkelige gameplayvideoene fra Resident Evil Village, men også bekreftet at spillet vil lanseres på PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One og Xbox Series den 7. mai.

PlayStation 5-eiere trenger uansett ikke å vente helt til da, for en eksklusiv demo blir tilgjengelig på PS Store veldig snart. Denne vil, i likhet med Resident Evil 7 sin Kitchen-demo, ikke være en del av selve spillet, men i stedet fungere som en slags smakebit på hva vi har i vente presentasjonsmessig og atmosfærisk. Ingen grunn til å furte om du ikke eier en PS5 heller, for en annen demo blir tilgjengelig overalt til våren.

Hva selve trailerene og gameplaypresentasjonen angår får vi se flere av områdene og fiendene som venter, en bekreftelse på at en ny kjøpmann og crafting er tilbake, at spillet bruker RE4 sitt menysystem, at tre døtre vil jakte oss ned i skikkelig Jack- eller Mr. X-stil og et par andre ting.

I samme slengen avslørte de også hva den multiplayertesten de har søkt spillere til er. Det viser seg at dette er Village sin multiplayerdel kalt Resident Evil Re: Verse (tok du den?). Her vil vi spille mot fem andre spiller som noen av seriens ikoniske figurer i velkjente omgivelser. Bare at her snakker vi ikke om realistisk presentasjon, men en mer tegneserieaktig variant.

Datoen er uansett klart markert på kalenderen min, for både traileren og gameplaygjennomgangene fristet meg med flott atmosfære, kule varulver og selvsagt den meget høye damen. Hva synes du?

