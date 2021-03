Resident Evil: Welcome to Raccoon City blir langt skumlere enn de forrige filmene

Du ser på Annonser

Siden vi allerede er i siget med Resident Evil-nyheter kan man vel fullføre trippelen med nytt om den kommende filmen også.

I et intervju med IGN avslører regissøren Johannes Roberts at rebooten heter Resident Evil: Welcome to Raccoon City, og som kjent vil basere seg på både de to første spillene. Roberts fremhever også blant annet at han ønsker å fokusere mer på den dystre og skumle atmosfæren de to spillene har med mørke, regn og ha noen interessante tolkninger av låste kameraer. Mye av inspirasjonen skal for eksempel komme fra John Carpenters The Fog og Assault on Precinct 13, så herregården skal visstnok være "nifs som f***". Vi får se om filmen kan leve opp til dette når den har premiere i september.