Resident Evil: Welcome to Raccoon City utsatt til november

Du ser på Annonser

Johannes Roberts, Constantin og resten av gjengen har trappet opp markedsføringen av den kommende Resident Evil-rebootfilmen i det siste, så det kunne virke som om de var ganske trygge på å faktisk rekke premieren sin i september. Dessverre er ikke dette tilfellet.

Filmselskapet bekrefter nå at Resident Evil: Welcome to Raccoon City har blitt utsatt fra den 3. september til 24. november. Vi får ingen grunn, men du skal ikke se bort fra at dette blant annet skyldes Disney sine utsettelser som førte til at Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings også skulle komme i september. Kanskje greit å unngå en kamp mot en Marvel-film?