Resident Evils førstehjelpsspray blir en drikke du kan kjøpe

Capcom og GameFlacor slår seg sammen for å lansere en samlerutgave "førstehjelpsdrikk" basert på Resident Evil-serien. Disse skal lanseres i Q3 2023 og vil koste hele 199 euro for hele settet.

Dette settet inkluderer en oppbevaringsboks basert på de klassiske Resident Evil-spillene, samt ti bokser med agurk og lime-mynte-smak. De henter også inspirasjon fra "urter, krydder og frukter" i franchisen.

Dette er en av måtene Capcom feirer Resident Evils 25-årsjubileum på, og selv om drikkene kan ha en ganske høy prislapp, kan du være sikker på at noen kommer til å kjøpe, spesielt med tanke på at det bare lages 4750 av disse settene.

Hvis du bestemmer deg for å kjøpe et, vil du også få et pent sertifikat som beviser at det er legitimt, sammen med et nummer på boksen som indikerer hvilke drikker du har fått fingrene i.