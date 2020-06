Resident Evil-serien passerer 100 millioner solgte eksemplarer

Du ser på Annonser

På torsdag ble endelig Resident Evil 8 avslørt - eller Resident Evil Village, som er dets egentlige navn. Forstålig nok er det en serie som Capcom vil bygge videre på i lang tid, da det er en enormt populær IP, spesielt etter comebacket med remakene av Resident Evil 2 og 3 og Resident Evil 7.

Faktisk er serien så populær at Capcom nylig har kunnet annonsere at Resident Evil-spillene sammenlagt har rundet 100 millioner solgte eksemplarer. Capcom understreker at de to nyeste remakene har hatt stor innflytelse på denne milepælen. En annen interessant detalj er at 80% av seriens salg har skjedd utenfor Japans grenser.

Vi vil gratulere Capcom med milepælen og venter spent på å se hva Resident Evil Village har å by på.