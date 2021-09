Respawn benekter at et nytt Titanfall er på vei

HQ

I disse dager jobber Respawn blant annet på en oppfølger til Star Wars Jedi: Fallen Order og et par andre hemmelige prosjekter i tillegg til Apex Legends-innhold. Veldig mange har selvsagt håpet, til tross for drømmeknusende kommentarer fra utviklerne da sistnevnte ble lansert, at ett av de hemmelige prosjektene er et nytt Titanfall, men studioet står på sitt.

Jason Garza, "Community Coordinator" hos Respawn, bestemte seg nylig for å avslutte en av streamene sine med å svare på en seers spørsmål om han hadde en kommentar angående Titanfall. Dessverre fikk vi i kjent stil et skuffende svar:

"Ikke få forhåpninger om noe. Jeg har sagt dette før. Vi jobber ikke med noe. Det er ingenting der. Vi jobber med for mange spill akkurat nå..."

Atter en gang får vi altså stadfestet ganske klart at det i alle fall vil ta lang tid før vi får et nytt Titanfall, men samtidig er det jo greit å vite at de talentfulle utviklerne jobber med flere ny ting. Dermed er det lov å håpe at noe av det vil være like bra som Titanfall 2.