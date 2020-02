Respawn vurderte å utsette Star Wars Jedi: Fallen Order

Star Wars Jedi: Fallen Order ankom kort tid innen Star Wars: The Rise of Skywalker kom på kino, og uten tvil var filmens popularitet med på å sette i gang salget, men det gjorde også at spillet ble utgitt med en rekke tekniske feil og mangler.

Og nå innrømmer utvikleren Respawn at de besluttet å utgi spillet før det var ferdig, da de ønsket å lansere det i nettopp det tidsvinduet. I et intervju med USGamer forteller CEO Vince Zampella følgende:

"I think we're in a situation [where] we're trying to build a game for several different systems and we wanted to hit a date, obviously. [W]e all look at it, and earnestly we feel like we could, if we had a little bit more time, it would've been better. But at the same time, we could play through it. It was good and we felt like fans were going to like it."

Har du spilte Fallen Order, og opplevde du noen nevneverdige problemer med det?