Respawns nye Star Wars-spill ser ut til å ha flerspillerelementer

Respawn kunngjorde at de jobbet med et nytt Star Wars-førstepersonsskytespill tilbake i 2022, og selv om det sto at tittelen skulle ha mer fokus på enspiller, ser det ut til at flerspillerelementer kan være på vei inn.

Det har nemlig dukket opp en stillingsannonse for en Senior Gameplay Software Engineer hos Respawn (takk, Insider Gaming), som er knyttet til studioets Star Wars FPS-team. Det står også i seksjonen Ønskede kvalifikasjoner at den nyansatte bør ha erfaring med en flerspillertittel fra før.

Dette bekrefter ikke nødvendigvis at vi vil se flerspiller i det kommende spillet, men det tyder absolutt på at enten PvE- eller PvP-elementer kan være på vei.

Star Wars Jedi: Survivor er det nåværende fokuset hos Respawn, men når de er ferdig med det, vil vi kanskje se mer om dette mystiske førstepersonsskytespillet.