Respawns uanmeldte flerspiller FPS-spill er kansellert

Det ser ut til at Respawn Entertainment, studioet bak Titanfall, Apex Legends og Star Wars Jedi: Survivor, har kansellert et uanmeldt FPS-spill for flere spillere.

Denne nyheten kommer fra TheGamePost, som fanget et LinkedIn-innlegg av tidligere Respawn-ansatt Emilee Evans, som avslørte at spillet hun hadde jobbet med det siste året hadde blitt lagt ned.

Selv om vi ikke vet nøyaktig hva dette spillet var, ble det antatt at det kunne ha vært en helt ny IP. Evans bemerket også i innlegget sitt at etter at prosjektet ble lagt ned, er hun igjen på jakt etter arbeid, noe som indikerer at det samme gjelder for andre som er ansatt for prosjektet.

Som en del av EAs restrukturering ble et annet Respawn-spill kansellert tidligere i år, og det ser ut til at fokuset for studioet først og fremst kommer til å være Apex Legends og Star Wars Jedi. Titanfall-fans må bare fortsette å håpe at noe kommer deres vei.