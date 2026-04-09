Resultater fra Europa League: Aston Villa og Freiburg tar store steg videre i kvartfinalene

Resultater fra den første kampen i kvartfinalene i Europa League.

Freiburg og Aston Villa har tatt store steg videre til semifinalene i Europa League, på bekostning av Bologna og Celta de Vigo, som bare kan drømme om mirakuløse comebacks neste uke. Freiburg straffet Vigo hjemme med 3-0, kampdagens største resultat, torsdag 9. april.

Aston Villa, den største favoritten til tittelen, knuste Bologna 3-1 på bortebane: Den italienske klubben har et stort underskudd å overvinne neste uke på Villa Park. I mellomtiden vil Porto og Nottingham Forest, samt Braga og Betis, avgjøre alt neste uke, etter to uavgjorte 1-1-kamper.


  • Braga 1-1 Real Betis

  • SC Freiburg 3-0 Celta Vigo

  • Bologna 1-3 Aston Villa

  • Porto 1-1 Nottingham Forest

Europa League-kamper på torsdag 16. april


  • Celta Vigo mot Freiburg - 18:45 CEST / 17:45 BST

  • Real Betis mot Braga (1-1) - 21:00 CEST / 20:00 BST

  • Nottingham Forest mot Porto - 21:00 CEST / 20:00 BST

  • Aston Villa mot Bologna - 21:00 CEST / 20:00 BST

Vinneren av Betis-Braga vil sannsynligvis møte Freiburg, med mindre Celta oppnår et stort comeback. Og vinneren av Porto-Nottingham Forest møter Aston Villa eller Bologna i semifinalene mellom 30. april og 7. mai, mens finalen spilles 20. mai. Hvem tror du vinner Europa League denne sesongen?

Raffaele Conti 88 / ShutterStock

