RetroMania Wrestling avslører februar-lansering i ny trailer

Du ser på Annonser

Føler du at wrestling-spill i dag ikke er like gode som de var før i tiden? Da har vi en god nyhet til deg. RetroMania Wrestling har nemlig endelig fått en lanseringsdato - og det er faktisk ikke så lenge til det kommer. Hvis du ikke har fått det med deg, er dette en åndelig oppfølger til WWE Wrestlefest fra 1991.

Det tilbyr herlig pikselert westling-action og stjerner som The Legion of Doom, Tommy Dreamer and John Morrison. RetroMania Wrestling lanseres den 26. februar til PC, PlayStation 4, Switch og Xbox One. Det har ikke blitt nevnt noe om dedikerte utgaver til PlayStation 5 og Xbox Series enda, men siden de er bakoverkompatible uansett er det egentlig ikke et problem.

Sjekk ut traileren øverst og surf over til spillets offisielle hjemmeside for mer informasjon.