Retromessa 2020 blir digital

Retromessa, tidligere kjent som Retrospillmessen, har sluppet en pressemelding i kjølvannet av de utvidede pandemitiltakene her i landet. Etter at forbudet mot større arrangementer (foreløpig) forlenges til høsten, er det vel neppe noen overraskelse at årets retrohøydepunkt føyer seg til den etter hvert lange listen over ting som ikke har livets rett i år.

Messegeneral og primus motor, Jan Olav Hegvik, har kommet på banen med følgende uttalelse (utdrag):

Vi føler oss også ganske sikre på at regjeringen vil utvide forbudet mot arrangement over 500 personer utover 01.09.2020 og derfor falt det veldig naturlig å utsette alt til neste år og heller fokusere på noe digitalt som imøtekommer smittevernkrav fra myndighetene. [...] Men vi kommer allikevel til å refundere billettene 100% til alle som måtte ønske dette. Alle med billetter og standplass for 2020, vil fortsatt være gyldig når vi arrangerer enten i juni, august eller september neste år. Fastsatt dato vil komme litt senere.

Som et plaster på såret vil det arrangeres en digital substitutt for å tøyle de kraftigste retroabstinensene våre:

Da vi ikke får avholdt noe arrangement i år så vil det by på en økonomisk utfordring for vår del knyttet til løpende utgifter som lagerleie, nettside mm. Så vår plan er å holde et digitalt event fra 28.-30. august hvor vi planlegger å holde spillmusikkonserter, intervjuer med spill- og tegneserieskapere, speedruns og andre morsomme aktiviteter. I denne anledningen har vi kontaktet flere potensielle intervjuobjekter mm. for å sikre et knallgodt innhold for alle som måtte interessere seg for litt nerdete ting i hverdagen. Responsen fra f.eks. Nintendo og PlayStation har vært strålende og de, sammen med andre, ønsker å bistå oss i denne vanskelige tiden med heftige premier vi kan ha i henhold til dette digitale arrangementet. Vi jobber knallhardt for tiden med å få alt det tekniske samt et variert og godt innhold for alle til arrangementet som vil foregå over internett.

Hegvik og co. håper å kunne redusere de økonomiske skruballene med en donasjonsløsning som løper gjennom arrangementet. Og kjenner vi gjengen rett, har de nok en rekke ess i ermene denne gangen også.

Mer informasjon finnes hos Retromessas Facebook-sider.