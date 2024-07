Retromessa feirer 10 år med besøk fra dama som lagde musikken i Final Fantasy XV og Kingdom Hearts

HQ

Kommentarfeltet, Discorden vår og mer gjør det fullstendig klart at mange av dere har fantastiske minner fra spill som kom ut for flere tiår siden. Da er det ikke rart at jeg stadig ser dere nevne Retromessa, så her kommer en liten påminnelse.

Årets Retromessa er nemlig den 17. og 18. august, og de feirer ikke 10-årsjubiléet ved å være tilbake i Runarhallen etter fjorårets badstue. De har også klart å hente inn selveste Yoko Shimomura. Om du ikke er en av oss særinger som kjenner navnet er jeg rimelig sikker på at du har hørt arbeidet hennes. Den 56 år unge dama er nemlig komponisten som ga oss musikken i Final Fantasy XV, Kingdom Hearts, Street Fighter II, Super Mario RPG og utrolig mye mer. Her snakker vi altså om en av verdens beste musikkskapere.

Men det stopper ikke der. Du vil også kunne møte blant annet den litt mindre kjente komponisten Chris Huelsbeck, Youtuberen/Kompani Lauritzen-/Forræder-stjerna Rob The Sir, Tomb Raiders Heather Stevens og den første nye norske Donald Duck-tegneren på 20 år.

Alt dette på toppen av morsomme aktiviteter, diskusjoner med andre retroentusiaster og mer, så har du interesse og tid tror jeg det vil være verdt å ta turen til Runarhallen om litt under en måned.