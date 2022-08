Retromessa frister med Duke Nukem på lørdag og søndag

HQ

Discorden vår, Facebook, kommentarfelt og mer har gjort det fullstendig klart at mange av dere savnet Retromessa under pandemien de siste par årene, så det er greit med en påminnelse om at moroa er tilbake nå til helgen.

Som tidligere annonsert er årets store trekkplaster stemmeskuespilleren Jon St. John, som uten tvil er best kjent som Duke Nukem og Big the Cat i en rekke Sonic-spill. Han blir å finne i Runarhallen både på lørdag og søndag slik at det er en relativt stor sjanse for å få en autograf, prat og/eller et bilde.

På toppen av dette blir det også mulig å se og prøve både eldgamle og litt nyere maskiner og spill, kjøpe skikkelig nostalgiske gjenstander, besøke kule paneler hvor utviklere forteller om hvordan det var å skape spill som Conker's Bad Fur Day og mye mer.