Retromessa har blitt utsatt til høsten

Retromessa, tidligere kjent som Retrospillmessen, skulle egentlig foregå fra den 19. til 21. juni, men den datoen gjelder ikke lenger.

Grunnet coronaviruset har de sett seg nødt til å utsette planene i et par måneder, og messa vil i stedet foregå fra den 28. til 30. august. Dette ble annonsert på deres offisielle Facebook-side i går.

"For oss er det megaviktig at alle dere skal føle dere trygge på messa, at de tilreisende gjestene våre er trygge, og spesielt at dere er trygge på å sende barna deres til messa. På grunn av helsesituasjonen og fordi vi samler mange mennesker på ett sted, fant vi det riktig å utsette messa."

Skal du på Retromessa 2020?