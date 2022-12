Retro-skytespillet Ultrakill støtter nå... buttplugs?

Hvis du lenge har følt at spill der du tusler rundt i førstepersonsperspektiv og forvandler fiendene dine til hakkemat begynner å bli litt platt, og ønsker å få noe mer ut av spillopplevelsen din, kan den nyeste offisielle modden for retro-skytespillet Ultrakill være noe for deg. Utvikleren Arsi "Hakita" Patala har nemlig inkludert støtte for Buttplug.IO, som gjør det mulig å koble til sexleketøy og deretter la dem styres av det som skjer i spillet...

<em>"Yes, the "Sex Update" is finally here: UKButt is an official mod that adds buttplug.io support. Why? Because we know our fans."

Her kan du se en kort videodemonstrasjon (safe for work)