Rettssaken mot Carlo Ancelotti begynner: Han risikerer nesten fem års fengsel for skatteunndragelse

12 timer etter å ha feiret Real Madrids seier over Real Sociedad og nådd Copa del Rey-finalen, har Carlo Ancelotti tatt plass på tiltalebenken i provinsdomstolen i Madrid, der Ancelotti er mistenkt for å ha begått to skatteunndragelser på over en million euro. Aktor krever fire år og ni måneders fengsel.

Rettssaken startet onsdag, og den italienske manageren har erklært seg ikke skyldig, og sier at han aldri hadde til hensikt å begå bedrageri mot statskassen, og at alle hans skatteforhold hadde blitt utført av hans rådgivere. Den italienske manageren er tiltalt for å ha unndratt 386 361 euro i 2014 og 675 718 euro i 2015, hans to første år som manager i Real Madrid.

Mer spesifikt er Ancelotti mistenkt for å ha overført sine bilderettigheter til selskaper basert utenfor Spania kun for å unngå å betale skatt. Ifølge manageren foreslo Real Madrid at han skulle spørre sin rådgiver "og etter det gikk jeg aldri inn i saken fordi alt virket riktig for meg. Jeg trodde ikke det kunne være svindel, selv om jeg tror at ting ikke var så korrekte", la han til (via EFE).

Rettssaken forventes å vare i to dager, avhengig av om den tiltalte kommer til enighet med påtalemyndigheten om å betale en bot slik at han slipper fengsel, noe som ofte skjer i denne typen saker, som ikke er uvanlige for fotballspillere, slik det har skjedd med saker som Cristiano Ronaldo, Leo Messi, Xabi Alonso og Jose Mourinho.