Rettssaken om Maradonas død begynner: syv leger og sykepleiere er tiltalt for drap

Fire og et halvt år etter Maradonas død begynner rettssaken mot legeteamet som behandlet Diego Armando Maradona på tirsdag. Sju medlemmer av legeteamet er tiltalt for drap og uaktsomhet, som angivelig skal ha forverret Maradonas tilstand etter en tidligere operasjon som førte til hans død. Blant de mistenkte er en hjernekirurg, en psykiater, en psykolog, en allmennlege og sykepleiere.

Maradona døde 25. november 2020 etter et hjerteinfarkt, noe som skapte et dramatisk oppstyr i Argentina og fotballverdenen. Flere måneder senere ble legene som hadde tatt seg av Maradona siktet og avhørt angående behandlingen av Maradona. Etter at alle Maradonas sønner hadde levert inn klager, tok det mer enn tre år før en domstol i San Isidro i Buenos Aires konkluderte med at åtte personer skulle stilles for retten, og mange måneder før det ble satt en startdato for rettssaken, som starter 11. mars 2025.

Tre uker før sin død gjennomgikk Maradona en hjerneoperasjon på grunn av et subduralt hematom, og ble utskrevet etter at operasjonen var vellykket. Påtalemyndigheten mener imidlertid at det medisinske teamet som tok seg av ham etter operasjonen, var "hensynsløst og mangelfullt", og etterlot Maradona i en "langvarig, pinefull periode". En komité bestående av 20 medisinske eksperter mente at Maradona kunne ha hatt større sjanser til å overleve hvis han hadde fått bedre pleie, og at han burde ha vært på sykehus, ikke hjemme, der Maradona angivelig tilbrakte sine siste dager isolert fra omverdenen og deprimert.

Noen gruppesamtaler mellom legeteamene ble brukt som bevis: En av dem sa at "som et forslag, la oss dekke den juridiske delen. Om Gud vil, tilbringer han en god helg så godt som mulig. Men hvis det er noen ugunstig hendelse, la oss dekke at du han ikke har testen, eller be om ytterligere tester av grunner utenfor vår kontroll". (via Olé).

Rettssaken vil pågå i flere måneder, med over 120 vitnesbyrd som skal høres. Hvis legene blir funnet skyldige, risikerer de mellom åtte og 25 års fengsel. Å avgjøre om omstendighetene som førte til Maradonas død kunne vært unngått, eller om legene faktisk hadde en rolle i det, vil være nøkkelen i en svært komplisert rettssak. En åttende person som er tiltalt for Maradonas død, en sykepleier, vil få sin egen rettssak i juli.