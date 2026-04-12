Return of the Obra Dinn- og Papers Please-skaperen vil ikke snakke om nye prosjekter på grunn av AI-frykt

HQ

Return of the Obra Dinn- og Papers Please-skaperen Lucas Pope har mange ideer og jobber med noen få prosjekter akkurat nå. Han deler imidlertid ikke mye om hva han jobber med for øyeblikket, hovedsakelig på grunn av frykten for at AI eller andre skal stjele konseptene hans før han rekker å realisere dem fullt ut.

I en samtale med Mike Rose og Rami Ismail på podcasten Mike & Rami Are Still Here (transkripsjon via VGC), gjorde Pope det klart at han fortsatt jobber med spill og ikke har tatt et skritt bort fra bransjen. I stedet ønsker han bare å holde ideene sine bak lukkede dører til han er klar til å dele dem.

"Jeg mener, det er ikke en hard regel. Det er bare det at jeg fikk en slags følelse av det, og jeg følte meg ikke like komfortabel med å snakke om det jeg jobbet med igjen. Så jeg håper at det på en måte går over, og at jeg kan føle meg komfortabel med å snakke om de tingene jeg jobber med," sa Pope.

Han er også litt mer forsiktig med å gi ut nye spill, etter at Papers Please og Return of the Obra Dinns suksess gjorde ham til et kjent navn for fans av indiespill. "Jeg føler meg heldig med de to spillene. Jeg kan gjøre de samme tingene igjen. Jeg kan fokusere på fortellingen og gameplayet og mekanikken og sånne ting, men hvem vet, det kan bli en total fiasko. Og jeg vil egentlig ikke utfordre lykken for mye i den forstand," forklarte Pope.

AI-frykt og internt press kan være en farlig kombinasjon, men vi får håpe at Pope snart kan føle seg fornøyd med et nytt prosjekt, og la oss få et glimt av hva som rører seg i hjernen hans.