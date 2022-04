Return to Monkey Island fortsetter der LeChuck's Revenge slapp i 2022

Ron Gilbert er en ganske kjent mann i spillverden siden han ga oss spill som Maniac Mansion og The Secret of Monkey Island før tusenårskiftet, men har holdt seg unna det skarpeste rampelyset siden den gang. Mange ble minnet på hvor flink, morsom og fantasifull han kan være med Thimbleweed Park for fem år siden, og som om det ikke var nok til å gjøre hans neste spill veldig spennende oppfyller det noe tusenvis har lengtet etter.

Gilbert sitt Terrible Toybox har nemlig slått seg sammen med Devolver Digital og LucasFilm for å gi oss et nytt Monkey Island spill enkelt nok kalt Return to Monkey Island senere i år. Med tanke på at historien og slikt vil skrives av han selv og Dave Grossman igjen overrasker det ikke at dette blir en oppfølger til Monkey Island 2: LeChuck's Revenge i stedet for The Curse of Monkey Island som duoen ikke laget. Utenom det får vi vite at Dominic Armato gledelig nok kommer tilbake som Guybrush Threepwood, så det er bare å glede seg til enda mer informasjon i nærmeste fremtid.