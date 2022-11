Return to Monkey Island klart for PS5 og Xbox Series neste uke

HQ

Siden Return to Monkey Island i disse dager bare finnes på PC og Nintendo Switch tok de fleste det nærmest for gitt at spillet også ville komme til PlayStation 4 og Xbox One etter hvert. Det viser seg å ikke bli tilfellet...i alle fall først.

Devolver Digital og Terrible Toybox har gitt oss en trailer som avslører at Return to Monkey Island lanseres på PS5 og Xbox Series den 8. november. De sier altså ikke et pip om de eldre konsollene til tross for å være tilgjengelig på den svakeste av dem. Vi får se om dette endrer seg etter hvert, men det blir altså tydeligvis bare vi som har fått fingrene i ny maskinvare som kan kose oss med det morsomme spillet neste uke.