Returnal får multiplayer, nye våpen og mer om to uker

Over tre måneder har gått siden Housemarque la ut en mystisk Twittermelding som tilsynelatende hintet til at fjorårets beste spill, Returnal, skulle få mer innhold, så det er ikke rart om enkelte hadde glemt dette. Derfor fikk nok kveldens annonsering ekstra stor effekt.

Finnene har nemlig jobbet på spreng med en stor oppdatering til Returnal som skal gi oss ganske mye mer moro i spillet helt gratis den 22. mars. Den er faktisk så stor at utviklerne har gitt den et navn: Ascension. Ganske passende siden den blant annet inkluderer en ny Horde-lignende modus kalt The Tower of Sisyphus, hvor vi må kjempe oss oppover et uendelig tårn som byr på stadig mer utfordrende nivåer. Utenom det gjør både traileren og pressemeldingen det klart at modusen også vil by på en ny boss og nye våpen, gjenstander og historiedetaljer, så det handler ikke bare om å få høyest poengsum i verden.

Dette høres uansett mest ut som noe for oss som er ute etter enda større utfordringer og litt nytt etter å ha fullført spillet, men hva med de som fortsatt strever litt? Gledelig nok kommer også oppdateringen med muligheten til å spille sammen med en annen. Ved å oppsøke Chronosis-portalen ved skipet ditt kan du enten be om hjelp eller hjelpe noen i mesteparten av spillet (Huset, The Tower of Sisyphus og de daglige utfordringene fungerer ikke i samarbeidsmodusen).

Kort sagt er PlayStation Studios atter en gang svært gavmilde når det kommer til hvor mye vi får gratis, så du kan være trygg på at jeg hopper inn igjen.