Returnal fortsetter å imponere i ny trailer

Du ser på Annonser

Finnene i Housemarque er ikke akkurat kjente for å lage spill med fantastiske historier, men de er derimot noen av de beste hva gameplay angår. Derfor har det vært interessant å se hvordan nesten alle trailere vi har fått fra Returnal inneholder sekvenser i førstepersons perspektiv som fokuserer på en mystisk historie. Dagens trailer er intet unntak.

For akkurat som med storsuksessen Hades virker det som om Returnal sin historie blant annet vil forklare hvorfor personen vi spiller som stadig bringes tilbake til live. Samtidig virker det som om vi skal få lære mer om hvorfor hun befinner seg på denne mystiske plassen og hva fortiden hennes her. Når vi i tillegg får flere gameplayklipp som gjør det klart at studioets fokus på knallgod action, spinnville fiender, kule våpen og ferdigheter, et interessant loot-system og områder som stadig forandrer seg fortsetter PlayStation 5-spillet å gå oppover på ønskelisten til undertegnende i alle fall.