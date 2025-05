Returnal mottar en ny oppdatering med PlayStation 5 Pro-forbedringer

HQ

Tredjepersons roguelike-skytespillet Returnal, som er utgitt av Sony Interactive Entertainment og utviklet av Housemarque, har nettopp fått en oppdatering for PlayStation 5 Pro-brukere for å feire fireårsdagen for utgivelsen.

Denne oppdateringen vil forbedre ytelsen på Pro-versjonen av Sonys nyeste konsoll, og legge til flere piksler for å øke oppløsningen. For to år siden ga de ut en PC-port utviklet av Climax Studios.

Hvis du ikke spilte det i sin tid, og du har en PS5 Pro, er det nå en god tid å nyte det på sitt beste.