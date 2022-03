Returnal sin samarbeidsmodus virker meget bra i gameplayvideo

HQ

Housemarque var det eneste PlayStation-studioet som var en del av State of Play-sendingen i forrige uke, og imponerte da med den kommende Ascension-oppdateringen til Returnal. Denne skal blant annet inkludere en ny modus kalt Tower of Sisyphus som lar oss kjempe gjennom en uendelig rekke fiender i tillegg til å bygge videre på den mystiske historien i spillet. Finnene var likevel litt hemmelighetsfulle om akkurat hvordan denne fungerer, så for å hjelpe litt på saken har de offentliggjort en nesten 19 minutter lang gameplaypresentasjon hvor vi får se både nye fiender, hvordan man øker poengsummen sin, noen glimt av historien og mer. Alt dette gjør det fullstendig klart at jeg skal gå tilbake til det fremragende spillet neste uke.