Returnals lansering på PC har vært litt underveldende

Returnal er allment ansett som et flott spill, og vant til og med 2022 Game of the Year på fjorårets BAFTA Awards. Det ser imidlertid ut til at denne kritiske suksessen ikke har oversatt til et vell av nye spillere når spillet ble lansert til PC.

Returnals lanseringshelg på PC, ifølge SteamDB, oppnådde under 7,000 samtidige spillere på Valves plattform, noe som gjør det til den verste lanseringen for en Sony PC-port utenom Sackboy: A Big Adventure.

Sammenlignet med tallene vist av andre Sony-eksklusiver som har blitt utgitt til PC, er det tydelig å se Returnals manglende prestasjon. For eksempel klarte God of War 74,000 samtidige spillere på det meste, og Horizon Zero Dawn nådde 56,000.

