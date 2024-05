Returnerende MultiVersus -spillere får Jason Vorhees gratis

HQ

Mange spilte MultiVersus betaen i fjor, som var enormt populær. Interessen dalte imidlertid relativt raskt, ettersom betaen var ganske innholdsløs.

Den 28. mai er det tid for lansering av det ferdige spillet, og nå ønsker utviklerne at alle som har spilt betaen skal gi det fulle spillet en sjanse. Derfor har de nå presentert en skikkelig fin bonus for alle som kommer tilbake.

Alle som har spilt betaen får nemlig Battle Pass fra Season One gratis - som blant annet inneholder Friday the 13th slayer Jason Vorhees og andre kosmetiske godbiter. Og nykommere har også noe å se frem til, for ved å spille Tutorial får du Adventure Time karakteren Banana Guard.

Vi kommer selvfølgelig tilbake med en anmeldelse av det ferdige spillet når den tid kommer.