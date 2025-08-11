Rezvani avduker SUV som deler navn med Batman

HQ

Hvis Batman bodde på fjellet eller i et landlig område og måtte takle dårlige veiforhold like mye som Joker og de andre skurkene, hva ville han kjørt? Kanskje en bil som deler samme navn.

Bilprodusenten Rezvani har avslørt en ny modell som er kjent som Dark Knight, og som er en SUV med superbil-egenskaper. Den drives av en V8-motor med dobbel turbo på 800 hestekrefter som kan kjøre fra 0-100 km/t på så lite som 3,0 sekunder, i tillegg til at den kan skilte med firehjulsdrift og til og med har en skuddsikker pakke (ekstrautstyr), perfekt for Caped Crusader og hans bestrebelser.

Den har også et skreddersydd interiør med plass til fire eller fem passasjerer som kan skreddersys i en rekke fargevalg, og det finnes også en rekke andre "militære" tilvalg som kan legges til. Disse inkluderer blant annet røykskjerm, eksplosiv beskyttelse på undersiden, runflat-dekk, termisk nattsyn, elektromagnetisk pulsbeskyttelse, deteksjon av eksplosive enheter, elektrifiserte dørhåndtak, gassmasker, blendende lys og en pepperspray-dispenser.

Bare 100 versjoner av Rezvani Dark Knight vil bli bygget.

