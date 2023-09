RGG Like a Dragon Direct er satt til neste uke

HQ

Det har blitt litt av et tema for utgivere og utviklere å holde digitale showcases for å tease for sine kommende prosjekter. Selv om Sega ikke holder show selv, har Sonic the Hedgehog holdt show før, og neste uke vil utvikleren Ryu Ga Gotoku Studio holde noe lignende for å snakke om kommende Like a Dragon-prosjekter.

Showet, som går under navnet RGG Like a Dragon Direct, finner sted 20. september 2023 kl. 17:00 BST / 18:00 CEST, og den japanske utvikleren vil snakke om Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name og Like a Dragon: Infinite Wealth.

Følg med på Segas YouTube- og Twitch-kanaler.