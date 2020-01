Rian Johnson svarer igjen på kritikk av Luke Skywalker i The Last Jedi

Nå har The Rise of Skywalker endelig kommet på kino verden over, og dermed er Skywalker-sagaen overstått. Blant de mange filmene i sagaen er det mest kontroversielle kapittel uten tvil The Last Jedi, som skapte alvorlig debatt for noen år siden - primært på grunn av Luke Skywalkers rolle i filmen.

Disse kritikkpunktene ar komme frem igjen takket være en ganske stor analyse av Lukes rolle i samtlige av de filmene karakteren er med i, og forfatteren konkluderer at Rian Johnson "undermines the central conflict of the original trilogy AND the prequels, and attempts to overwrite six films-worth of arcs of the main franchise characters (Anakin and Luke)."

Men det er Rian Johnson naturligvis ikke enig i, og faktisk har han svart igjen (via IGN) med et annet poeng, nemlig at Luke er en karakter som har utviklet seg, og derfor er annerledes i The Last Jedi enn man kanskje husker.

"Gil, I understand that point of view but I completely disagree with it. In fact I think it disrespects the character of Luke by treating him not as a true mythic hero overcoming recurring wounds & flaws, but as a video game character who has achieved a binary, permanent power-up."

Hva synes du?