Rian Johnsons Star Wars-trilogi er lagt i dvale

For hele fem år siden, like før Star Wars: The Last Jedi kom på kino, kunngjorde Disney en stor, bred avtale med regissør Rian Johnson, som skulle skape sin helt egen trilogi av filmer, en helt ny historie uten Skywalker-familien.

Men fem år senere har vi ikke hørt noen ting, utenom rykter om at trilogien neppe realiseres overhodet. Og i et intervju med Vanity Fair bekrefter Lucasfilm-sjef Katheleen Kennedy at Johnson har det travelt med andre ting, så det er ingen grunn til å aktivt se frem mot hans trilogi for øyeblikket.

"Rian has been unbelievably busy with Knives Out and the deal that he made at Netflix for multiple movies."

Hun slår fast at vi kan se frem til Taika Waititis separate film først, etterfulgt av Patty Jenkins' Rogue Squadron-film, men utover det? Ikke mange konkrete planer i hvert fall.