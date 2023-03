Richard Madden og Priyanka Chopra Jonas slår seg sammen for spionthrillerserien, Citadel

Det føles virkelig som om Amazon Prime Video har skalert opp sine opprinnelige produksjoner, ettersom hver uke ser ut til å bringe en ny serie eller film til tjenesten.

For dette formål vil april bli avrundet med en eksplosiv, actionfylt serie med Richard Madden og Priyanka Chopra Jonas, kjent som Citadel. Den kommer fra utøvende produsenter The Russo Brothers og vil følge et par agenter som tidligere jobbet for et globalt spionbyrå, men fikk minnene slettet etter at byrået kollapset. Med en ny trussel som øker, må Citadel-agentene få igjen minnene sine for å kunne redde verden.

Det ser ut til å være en ganske spennende serie, og du kan ta en titt på traileren for Citadel nedenfor for å se om den er noe for deg før premieren 28. april.